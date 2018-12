Wereldlichtjesdag in Koersel

Koersel

Beringen - De wereldlichtjesdag werd in de kijker gezet in het academiegebouw in Koersel.

Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan. Dit doen ze om de kinderen die gestorven zijn te herdenken. Door al deze kaarsjes aan te steken wordt de wereld wat lichter voor mensen die even in een donkere wereld leefden.

Na een voorwoord van schepen Thomas Vints brachten de leerlingen via muziek, zang, dictie en poezie een onvergetelijke vertoning die perfect de gevoelens van de ouders wist uit te drukken.

Het was een organisatie van de Stad Beringen in samenwerking met de stedelijke gezinsraad, Academie voor beeldende kunsten en Academie Muziek, Woord en Dans.