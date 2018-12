Francken over houding Open Vld: “Als ze zo tekeer willen gaan, is het ‘guerre totale’ tot in mei”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft maandagochtend erg teleurgesteld gereageerd op het vertrek van N-VA uit de regering. “Bij zo’n principiële zaak moet je je rug durven rechten, ik ben daar heel trots om, anders word je de zoveelste cynische politicus.” Hij stelt zich vragen over de legitimiteit van Michel II. Ook is hij niet gesteld met de commentaren van zijn opvolger, Maggie De Block, en de tweets van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. “Als ze zo tekeer willen gaan, dan is het ‘la guerre totale’ tot in mei.”

De Zweedse coalitie is niet meer. “Het was hevig, maar ik heb goed geslapen”, zegt Francken maandagochtend bij Radio 1. Het stranden van de coalitie laat de danig harde politicus niet onberoerd. “We zaten in de laatste rechte lijn, er waren een aantal dingen die ik wel nog graag had willen afwerken. En dan zo’n principiële zaak (het VN-migratiepact nvdr.)… dan moet je je rug durven rechten.” Op dat principiële is hij “heel trots, anders word je één in de dozijn van de cynische politici”.

Steun aan de nieuwe minderheidsregering

Francken stelt zich vragen bij de grondwettelijke legitimiteit van de nieuwe oranje-blauwe minderheidsregering. “Ik heb begrepen dat Michel niet van plan is naar de koning te gaan. Ze gaan ook niet naar het parlement, hoe zit dat?” Francken vindt dat Michel II de grondwet “lichtzinnig” interpreteert. “Hoe kan een regering zonder democratisch draagvlak een nieuw programma aankondigen, met nieuwe speerpunten? Waarom komt er geen vertrouwensstemming?” En als die er komt, zal het volgens Francken voor N-VA “niet evident zijn” om dat vertrouwen te geven.

Over de houding van Open Vld is Francken niet te spreken. “Verwacht van mij pragmatische maatregelen, geen tweets”, stelde Maggie de Block afgelopen weekend, een gelijkaardige boodschap van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. “Ik vind dat onfatsoenlijk. Ik heb in mijn tijd heel zwaar oppositie gevoerd, maar nadat ik had overgenomen, heb ik niet nagetrapt. Het ontslag was nog niet eens geacteerd en er werd al nagetrapt. Daar gaan we een hartig woordje over napraten.”

Francken zegt ook nog dat hij donderdag tijdens de plenaire zitting al wist dat het voorbij was. “Het werd toen duidelijk dat er veel opgekropte woede en frustratie zat (bij Open Vld en CD&V nvdr.). Dat is er in één guit uitgekomen. Al tien jaar omdat N-VA de grootste is.”

Persoonlijk met premier Charles Michel botert het wel nog. “Ik heb absoluut geen rancune ten opzicht van de premier. Ik heb hem gisteren nog een bericht gestuurd. Het was een persoonlijk bericht, niemand heeft daar zaken mee wat daarin staat, maar het ging over het feit dat ik geen rancune koester. Ik heb veel gebreken, maar rancune is er daar geen van.”

Reactie Geens: “Regering die meerderheid in parlement vindt, is democratisch”

Minister van justitie Geens (CD&V) reageerde kort daarna op het “grondwettelijke” van de regering. “Ik heb begrepen dat de Ministers van N-VA ontslag genomen hebben en door de koning vervangen zijn door nieuwe ministers. Het is juist dat wij over niet zo heel veel zetels beschikken in het parlement. De premier voert gesprekken met oppositie en N-VA.” Het was volgens minister Geens niet opportuun om de regering te doen vallen, “we zitten met de Brexit, de beurzen doen het slecht”. De focus van deze regering zullen vooral de noodzakelijke dingen betreffen zoals de begroting. Ook is België volgens de minister niet aan haar “constitutioneel proefstuk” toe, het is namelijk niet de eerste keer dat ons land een minderheidsregering heeft. “Een regering die in het parlement een meerderheid vindt, is volgens mij democratisch.”