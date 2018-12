Mick Jagger voor een keertje zelf gedumpt door veel jongere vriendin

Na een relatie van drie jaar heeft de 23-jarige Noor Alfallah Mick Jagger (75) aan de deur gezet. Lang is ze echter niet single geweest, want de vrouw zou ondertussen al opnieuw met een andere oudere man aan het daten zijn.

Hoewel Mick Jagger maar twee keer was getrouwd, heeft hij de voorbije decennia ettelijke veroveringen en vriendinnen gehad. Zo werd hij vader van acht kinderen bij vijf verschillende vrouwen. De jongste, zoon Deveraux, is amper twee jaar oud. Het was zijn mama Melanie die de Rolling Stone een kleine drie jaar geleden inruilde voor Noor Alfallah.

Hoewel Mick in veel gevallen zijn liefjes zelf de bons geeft, zijn de rollen nu eens omgekeerd. Alfallah zou hem hebben laten staan voor miljardair Nicolas Berggruen. Ook die is met zijn 57 jaar een stuk ouder dan de 23-jarige. Bovendien heeft hij uiterlijk heel wat weg van Mick Jagger. De twee zouden waarschijnlijk al enkele maanden aan het daten zijn, ook al toen iedereen dacht dat ze nog samen was met de rocker.