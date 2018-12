Last Post weerklinkt voor de laatste maal in Sint-Truiden

Sint-Truiden - Vrijdag 14 december zal voor de laatste maal de Last Post weerklinken op de pui van het stadhuis op de Grote Markt van Sint-Truiden. Reeds sinds 1 november spelen twee muzikanten afwisselend dit eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten en burgers van de Eerste Wereldoorlog.

Het initiatief voor deze dagelijkse ceremonie ging uit van het Truiens stadsbestuur, en werd op poten gezet door Marc Clerinx van de evenementendienst. Dit in het kader van de herdenkingen rond het einde van ‘De Groote Oorlog’. Elke avond opnieuw speelden trompetters Patrick en Francis afwisselend de Last Post. Bij regen en wind, iedere kille en donkere avond stonden ook steeds een tiental vlaggendragers van het Eenheidsfront Vaderlandslievende Verenigingen Sint-Truiden klaar om de laatste groet te begeleiden. “We zijn al deze mensen die het elke avond weer opbrachten om van deze plechtigheid een succes te maken dan ook enorm dankbaar”, aldus organisator Marc Clerinx.

Nu vrijdag 14 december is het dus de laatste keer, en om deze ultieme Last Post in de verf te zetten, voorzien Patrick op trombone en Francis op trompet iets speciaals: voor deze gelegenheid zullen ze uitzonderlijk de muzikale groet samen spelen. En misschien volgt er nog wel een extraatje…

Wil je nog één keer genieten van de Truiense versie van de Last Post, afspraak stipt om 18.30 uur voor de pui van het stadhuis.