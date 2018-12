Betoverende kerstklanken in de kapel van campus de helix

Maasmechelen - De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar (Maastrichts voor ster) is het oudste en bekendste Nederlands mannenkoor, dat al 135 jaar bestaat. Onder leiding van dirigent Frederik Verhooghe en met begeleiding van pianist Michiel Ballhaus verzorgt het koor concerten in binnen- en buitenland.

Op campus de helix is cultuur op school belangrijk en voor de leerlingen brengt De Mastreechter Staar Cultuur met een hoofdletter. Op vrijdagmiddag zat de kapel van de campus vol enthousiaste jongelui, met uitbundige reacties in plaats van een traditioneel applaus.

Afgelopen zaterdag bracht het koor een avondvullend optreden voor het grote publiek. Het was een concert met veel variatie. Met het nummer 'Conquest of Paradise' van Vangelis betrad het koor de kapel. Meteen was de toon gezet. Dit was het eerste van een gevarieerde mix van stukken uit bekende opera’s, klassieke en eigentijdse muziek. Uitschieters waren zeker het 'Slavenkoo'r van Verdi en 'Hallelujah' van Leonard Cohen, telkens beloond met een daverend applaus. Solisten Thembinkosi Magagula uit Zuid-Afrika en de Amerikaan Galen Dole zorgden samen met Bèr Schellings, Roger Deckers en Fabio Verga voor kwaliteitsvolle afwisseling.

Het tweede deel van het concert bestond uit kerstliederen. Traditionele liederen werden afgewisseld met minder bekende. Met haar engelenstem bracht gastsopraan Thembinkosi Magagula een sublieme versie van 'Ave Maria'. 'Wij komen tesamen' en 'Nu sijt wellekome' werden door het publiek ingetogen meegezongen. Een minutenlange staande ovatie was de bekroning van dit geslaagde concert. Na een bisnummer verliet het koor onder luid applaus de kapel. De aanwezigen hadden genoten en gingen met een vreugdevol kerstgevoel naar huis.