Limburgse producent van champignoncompost in Ierse handen

Brussel / Maasmechelen - De producent van champignoncompost Walkro komt volledig in handen van de Ierse champignonproducent Monaghan. De Ieren kopen investeerder Gimv en het management uit. Dat heeft Gimv maandag bekendgemaakt.

Walkro werd opgestart in 1991 in Maasmechelen. Het is intussen uitgegroeid tot een van de grootste champignoncompostproducenten ter wereld, met een omzet vorig jaar van 75 miljoen euro en vestigingen in België, Duitsland en Nederland. In 2011 werd het overgenomen door Monaghan Mushrooms, de Belgische investeringsmaatschappij Gimv en het management.

Monaghan wordt nu de enige aandeelhouder door het uitkopen van zowel Gimv als het management. Hoeveel het bedrijf betaalt voor de resterende aandelen werd niet bekendgemaakt.

Gimv stelt dat de investering in Walkro over de hele periode een rendement heeft opgeleverd dat het langetermijnrendement van Gimv overtreft.