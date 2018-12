Alonso: "Stoffel Vandoorne is één van de grootste talenten"

Voormalig teamgenoot Fernando Alonso vindt het bijzonder jammer dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne volgend jaar geen racezitje in de Formule 1 heeft.

Alonso en Vandoorne waren dit jaar voor het tweede seizoen op rij teamgenoten bij McLaren. De Spanjaard vergeleek zijn prestaties dit jaar meermaals met die van Vandoorne en ook al leek er een groot verschil in prestaties, Alonso liet eerder dit jaar al verstaan dat geen enkele teamgenoot hem zo dicht benaderde als Vandoorne.

Ook nu, na afloop van het F1-seizoen sprak Alonso op het FIA-gala in Sint-Petersburg vol lof over Vandoorne. De Spanjaard vindt het dan ook bijzonder jammer dat Vandoorne volgend jaar niet op de startgrid van de Formule 1 staat, dit in tegenstelling tot Charles Leclerc, die de overstap naar Ferrari maakt.

"Hij is één van de grootste talenten," zei Alonso. "Er zijn slechts twee rijders die de Formule 2 gedomineerd hebben: Charles Leclerc en Stoffel."

"Ze delen samen al de records: poleposities, overwinningen, ... De ene zal volgend jaar in de Formule 1 voor de wereldtitel strijden ... de andere zit volgend jaar niet in de Formule 1."

Alonso vindt het dan ook erg vreemd dat Vandoorne volgend seizoen geen racezitje in de Formule 1 heeft maar moet gaan racen in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

"Zo zit de Formule 1 momenteel echter in elkaar, zo is de sport nu. Je moet je op het best mogelijke moment op de best mogelijke plaats bevinden en Stoffel kende pech met het moment."

