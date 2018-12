Triatleet Pieter Heemeryck wint Challenge Daytona

Brussel - Triatleet Pieter Heemeryck heeft zondag in de Verenigde Staten de eerste editie van de Challenge Daytona gewonnen.

De 28-jarige triatleet haalde het in de door slechte weersomstandigheden ingekorte halve triatlon in 2u27:45 voor de Amerikaan Andrew Starykowicz, die finishte in 2u28:58. De derde plaats ging naar de Braziliaan Santiago Ascenco (2u29:44).

Voor Heemeryck is het de derde zege van het seizoen in het Challenge circuit, nadat hij triomfeerde in Geraardsbergen en Sardinië.

Bij de vrouwen ging de zege op het International Speedway racecircuit naar de Amerikaanse Sarah Haskins (2u42:52).