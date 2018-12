O’Sullivan verovert zevende UK Championship-titel

Brussel - Ronnie O’Sullivan (WS 3) heeft 25 jaar na zijn eerste titel voor de zevende keer in zijn loopbaan het UK Championship snooker gewonnen. In de Barbican Centre in York versloeg hij de Noord-Ier Mark Allen (WS 7) in de finale met 10-6.

De eerste vier frames werden verdeeld, waarna O’Sullivan met breaks van 54, 66, 57 en 65 een 7-2 voorsprong bij elkaar snookerde. Allen won de twee volgende frames met breaks van 56 en 105, maar O’Sullivan kwam met onder meer een 57 break op een frame van de overwinning. Allen kon met breaks van 72, 68 en 69 milderen tot 9-6. In de zestiende frame potte ‘The Rocket’ een 78 break weg voor de overwinning.

“Geschiedenis schrijven is een fantatstisch gevoel”, verklaarde O’Sullivan. “Ik kan het zelf nog niet geloven, het record breken van mijn idool Stephen Hendry. Ik heb een sterke finale gespeeld. Ik breek record na record en daar gaat het nu om. Ik heb nu zeven Masters gewonnen en zeven UK Championship-titels.”

Voor de 43-jarige O’Sullivan is het ondertussen zijn negentiende Triple Crown toernooizege, waarmee hij alleen recordhouder is en Stephen Hendry achter zich laat. De zege in York was goed voor 190.000 euro. Allen houdt aan zijn tweede plaats 84.000 euro over en klimt van de zevende naar de zesde plaats op de wereldranking. Luca Brecel, die in de 16e finales werd uitgeschakeld, zakt van de 13e naar de 15e plaats. De Limburger kent ondertussen met regerend kampioen Mark Allen zijn tegenstrever op het Masters-toernooi.

Uitslag finale:

Ronnie O’Sullivan (Eng/3) - Mark Allen (NIe/7)10-6

54/63 - 101(101)/0 - 0/74(74) - 85(85)/0 - 120(54,66)/15 - 76(57)/15 - 73/12 - 73(65)/25 - 74/25 - 4/93(56) - 30/105(105) - 87/1 - 63(57)/59 - 0/144(72,68) - 9/93(69) - 78(78)/0.

Wereldranking na UK Championsip:

1. Mark Selby (Eng)1.156.875

2. Mark Willimas (Wal)1.005.000

3. Ronnie O’Sullivan (Eng) 995.000

4. John Higgins (Sch) 750.525

5. Judd Trump (Eng) 664.500

6. Mark Allen (NIe) 572.725

7. Barry Hawkins (Eng) 547.225

8. Ding Junhui (Chn) 464.525

9. Neil Robertson (Aus) 437.000

10. Kyren Wilson (Eng) 436.225

11. Shaun Murphy (Eng) 389.750

13. Ryan Day (Wal) 316.000

14. Stephen Maguire (Sch) 312.025

15. Luca Brecel (Bel) 312.000

16. Jack Lisowski (Eng) 287.100

17. Marco Fu (HKo) 276.000

18. Allister Carter (Eng) 266.750

19. Joe Perry (Eng) 256.400

20. David Gilbert (Eng) 246.150