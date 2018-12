Zes Limburgse clubs waagden vrijdag hun kans in de achtste finales van de Beker van België. Slechts eentje kon doorstoten: Gelko Hasselt. Halfweg leidde Lierse met 1-2, maar de thuisploeg zette onder impuls van Dimitri Wagemans en Ilias Kaddouri orde op zaken. In de kwartfinales wacht, jawel, Halle-Gooik. Een terugblik in twee minpunten, twee pluspunten en een vet vraagteken.