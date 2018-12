Vader van Désirée Viola: “Durf zelfdoding bespreken”

Houthalen-HelchterenDe Houthalense actrice Désirée Viola is vrijdag onverwacht overleden op 26-jarige leeftijd. Ze stapte zelf uit het leven. De ambitieuze Limburgse schitterde onder meer als prinses Roos in de Studio 100-reeks ‘Prinsessia’. “Désirée was ons alles: het licht, onze zon, onze ster, onze prinses,… een dochter uit de duizend”, zegt vader Patrick Breugelmans, die hoopt dat de dood van zijn dochter zelfdoding meer bespreekbaar kan maken. “Praat erover, zodat niemand nog moet meemaken wat wij nu doorstaan.”