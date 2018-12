PEERJobstudenten mogen 240 uren werken per kwartaal en hun recht op kinderbijslag behouden. Behalve in de zomer. Dan mogen ze zoveel werken als ze willen. Als jobstudent klopte Rob in de zomer 174 uren. In september vond hij vast werk. Toch moeten zijn ouders de kinderbijslag voor de gehele zomer terugbetalen.