Een uitslaande brand heeft zondagochtend een huis in de Kortestraat in Meeuwen volledig verwoest. De bewoners werden wakker van de rook, brachten zichzelf in veiligheid en belden de hulpdiensten. De familie is alles kwijt en hun huis is onbewoonbaar. Het OCMW en de gemeente voorzien een vervangwoning en zorgen voor materiële ondersteuning.