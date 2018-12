HasseltDe Limburgse medische applicatie FibriCheck is verkozen tot Limburgse startup van het jaar 2018. Dat gebeurde op voordracht van Limburg Startup in het kader van de verkiezing van de Limburgse Ondernemer van het Jaar. “De goedkeuring van de app door het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenagentschap FDA is een mijlpaal die kan tellen”, zo luidt het in de motivering.