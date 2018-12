In Overpelt valt de winkeldeur van bakkerij Van Moll op 23 december definitief in het slot. Zaakvoerder Guy Van Moll is 67 en gaat met pensioen. Hij is de derde generatie van een bakkersfamilie, maar zijn eigen kinderen zijn nog te jong om de zaak over te nemen. “Klanten komen ontroerd afscheid nemen en me bedanken. Maar eigenlijk moet ik hen bedanken omdat ze altijd zijn blijven komen”, zegt Guy, die met zijn kwaliteitsbrood het zwaar geschut van de opkomende supermarkten wist te trotseren.