Zoals het klassement het op voorhand al aangaf, hielden Bilzen-Waltwilder en Bornem elkaar ook zaterdagavond perfect in balans. Met dat ene puntje schieten beide ploegen overigens geen moer op in de rangschikking. De thuisploeg blijft in hetzelfde bedje ziek als de voorbije weken. Tot tweemaal toe kon een voorsprong niet worden vastgehouden al was er ook een dosis pech mee gemoeid. “Het blijft maar duren”, wordt Eric Eurlings er zowaar moedeloos van.