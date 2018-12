Hoe zeer het in de lucht met felle slagregens en onvoorspelbare windstoten ook tempeestte, het heilige vuur daalde toch nooit neer op het veld voor de burenstrijd tussen Munsterbilzen en Sch.-Beverst. Ook omdat leider Schoonbeek na een half uur zijn schaapjes op het droge had met een 0-3-voorsprong via Jordi Nijs (twee goals) en Wesley Warnots (één goal en één assist). “Warnots maakte het verschil”, analyseerde Munster-trainer Patrick Hensen correct.