Efficiëntie. Daar draait in het voetbal alles om. Dat werd zaterdagavond in de derby tussen Stal Sport tegen Turkse nog maar eens geïllus-treerd. De thuisploeg speelde tot aan de zestien goed mee maar het waren de bezoekers die dodelijk efficiënt waren in die rechthoek. Teker, Erdin en Ince zetten dat om in doelpunten.