“Papa is de beste ter wereld”, klinkt het bij Lowis en Marcel, dochter en zoon van Mathias Coppens. “Maar hij is continu bezig met zijn GSM. Eén keer heeft hij zelfs vier uur aan een stuk gebeld.” Jens Dendoncker wijst Mathias vanavond fijntjes op het ‘probleem’ in ‘Hoe Zal Ik het Zeggen’.