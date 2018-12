ANALYSE. "KRC Genk betaalt de tol van de roem"

Is het toeval dat KRC Genk het al een poos moeilijker heeft om zijn thuismatchen te winnen? Als je de matchen één voor één bekijkt, neig je naar een ‘ja’ als antwoord. Club Brugge en Besiktas waren gewoon evenwaardige tegenstrevers, tegen Kortrijk werden net als tijdens de hold-up van Cercle twee weken geleden te veel doelkansen de nek om gewrongen. Terwijl Racing op Anderlecht en Charleroi wél efficiëntie en zakelijkheid uitstraalde.

Toch is het niet zo dat er helemaal niks aan de hand is. Het lijkt er immers op dat Genk op dit moment de tol van de roem betaalt. In alle mogelijke betekenissen. Het schitterende parcours zorgde voor ...