Sint-Truiden -

Europees parlementslid voor Open Vld en schepen in Sint-Truiden Hilde Vautmans plaatste vanmiddag een filmpje op Twitter waarin ze sprak over de chaos in de politieke wereld. Vautmans zat echter aan het stuur en dat kan volgens de woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer helemaal niet.