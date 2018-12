Anderlecht laat zege in slotfase nog uit handen glippen en blijft achter met 1 op 9

Anderlecht heeft een thuiszege tegen Charleroi in de slotfase nog uit de handen laten glippen: 1-1. Paars-wit leek een helft lang op weg naar een logische overwinning dankzij een goal van Francis Amuzu, maar een ongelukkige handsbal van Sebastiaan Bornauw enkele minuten voor tijd gooide nog roet in het eten. Cristian Benavente trapte de gelijkmaker vanop de stip binnen, Anderlecht blijft achter met één op negen.

Er was op voorhand al veel te doen over de staat van het veld in het Constant Vandenstock-stadion. Dat lag vorige week tegen Genk al slecht, en de overvloedige regen van de laatste dagen deed er geen goed aan. Al tijdens de opwarming zag je per minuut de modder toenemen.

Hein Vanhaezebrouck koos voor een 3-5-2, met Najar opnieuw centraal achterin en Morioka die als nummer tien de geschorste Makarenko verving. Ook Dimata keerde terug voorin, naast Ivan Santini. Opvallend: geen plaats in de selectie voor jongens als Bakkali en Saief – geblesseerd of gepasseerd, het was onduidelijk.

Felice Mazzu bracht ook wat nieuwe jongens in, na de bekerwedstrijd woensdag tegen Genk. Zajkov verving de geblesseerde Angella, Nurio kwam in de plaats van de eveneens geblesseerde Willems. Daarnaast koos hij voor twee ex-Anderlechtspelers – Massimo Bruno en Christophe Diandy – in plaats van David Henen en Gaetan Hendrickx.

Gelukkig leken beide ploegen weinig last te hebben van de – nu ja – grasmat. Gholizadeh dook al na vijftien seconden op voor Didillon, maar besloot te zwak. Anderlecht pakte snel het heft in handen, en onder impuls van een bedrijvige Amuzu was het ook gevaarlijk, maar zijn schot strandde op de paal.

Flauwe Morioka

Aan de overzijde was het ook alle hens aan dek, toen Dessoleil moederziel alleen naast kopte en Benavente alleen voor Didillon verscheen en te zwak besloot. Met deze kans had de Peruviaan absoluut meer moeten doen.

Na rust – met ondertussen Milic in de plaats van de geblesseerde Lawrence – zocht Anderlecht direct het doelpunt en vond het dat ook. Dimata legde goed breed voor Amuzu, Gholizadeh kon onvoldoende bij de bal, en hij krulde de bal mooi in doel.

Ondertussen probeerde Ryota Morioka om openingen te vinden bij paars-wit. De Japanner kon dat in een goeie dag, jammer genoeg zag hij gisteren vooral openingen die onbestaande waren. Felice Mazzu voelde dat er meer in zat, zeker met slechts een doelpunt achterstand, en hij bracht David Henen en Jérémy Perbet op het veld.

Ondertussen had Morioka wel een goeie pass verstuurd. Dimata kon alleen op Penneteau, en de Franse doelman schoffelde bal en man onderuit. Geen strafschop volgens Lardot, tot woede van het Anderlecht-publiek. De haat van het publiek koelde echter snel, toen Vanhaezebrouck Morioka van het veld haalde en jonkie Verschaeren inbracht. Die liet op een kwartiertje tijd meer zien dan Morioka en toonde nog eens dat de jongeren zich steeds meer manifesteren.

Anderlecht leek niet meer in de problemen te komen, tot Dessoleil de bal op de hand van Bornauw kopte en Lardot de bal op de stip legde. Benavente twijfelde niet en zette Didillon op het verkeerde been. De Anderlecht-fans verlieten het stadion. Voor de zoveelste keer vergaten ze te profiteren van puntenverlies van de ploegen bovenin. Toch één constante dit seizoen bij Anderlecht.