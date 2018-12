Nieuwe teamgenoot van Max Verstappen: "Ik ben niet bang van hem"

Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, gaat met een open vizier aan de slag bij Red Bull. Hij is naar eigen zeggen niet bang om teamgenoot van een supertalent als Verstappen te worden.

Na slechts een jaar Toro Rosso-rijder geweest te zijn wordt Pierre Gasly voor de jaargang 2019 gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. De jonge Fransman liet in 2018 bijwijlen mooie prestaties optekenen bij Toro Rosso maar bij Red Bull zal zijn teamgenoot van een ander niveau zijn dan een wat bleek presterende Brendon Hartley.

Hoewel Gasly beseft dat hij nog veel moet leren laat hij aan ‘Infosport+’ weten niet bevreesd te zijn voor het toptalent dat in 2019 aan de andere kant van de garage zal zitten.

“Ik ben niet bang, het zal aan mij zijn om een plaats in het team af te dwingen,” aldus Gasly. “Het is duidelijk dat Max een sterke persoonlijkheid is, hij is al goed ingeburgerd in het team en hij heeft meer ervaring.”

“Hij heeft meer ervaringen met het team. Hij is wie hij is en het is aan mij om mijn plaats in het team op te eisen. Ik ben niet zoals Daniel, ik ben anders. Maar ik ben ook niet zoals Max, ik heb mijn eigen persoonlijkheid.”

Gasly heeft voor de eerste keer kennis gemaakt met zijn nieuwe team tijdens de Pirelli-testen in Abu Dhabi. Hij laat weten dat hij amper kan wachten om te starten.

“Ik kijk er naar uit, ik kan amper wachten tot het seizoen begint. Voor mezelf zal het duidelijk een grote stap in mijn carrière betekenen maar ik ben exact waar ik wil zijn. Mijn ambities in de F1 zijn erg hoog, sinds ik een kind was is het mijn droom om ooit wereldkampioen te worden.”

“Dit is nog maar het begin van mijn carrière, ik moet vooruitgang blijven boeken, mezelf blijven ontwikkelen en ervaring blijven opdoen.”

“Volgend jaar wordt mijn tweede seizoen in de F1 en ik heb nu al veel geleerd maar ik moet ook volgend seizoen blijven bijleren.”

Afgelopen seizoen verbaasde Gasly vriend en vijand door met de nieuwe combinatie Toro Rosso-Honda een vierde plaats te scoren tijdens de GP van Bahrein. Volgend jaar zal hij de kans krijgen om zijn talent te tonen bij een topteam.

“Het is een enorme uitdaging, ze zijn vier keer wereldkampioen geworden met Sebastian Vettel. Ik ga mijn best doen om mezelf te blijven verbeteren en dan zien we wel wat er volgend jaar mogelijk is.”

“Maar het brengt me zeker en vast een stap dichter bij mijn ultieme doel: wereldkampioen worden,” besluit de jonge Fransman.

