Lichaam Britse miljonairsdochter (22) mogelijk teruggevonden tijdens zoektocht in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is het lichaam gevonden van een vrouw die om het leven zou zijn gebracht. Het lichaam is nog niet formeel geïdentificeerd, maar de politie gaat ervan uit dat het om de 22-jarige Britse toeriste gaat. Grace Millane verdween begin december op het Noordereiland. Een man van 26 wordt verdacht van de moord.

De ordediensten doorzochten een gebied rond een panoramaweg ten westen van Auckland. Een 26-jarige man met wie de jonge vrouw op 1 december het laatst was gezien in een hotel in Auckland, zit in voorhechtenis.

Volgens speurder Scott Beard is bij het verhoor de verdenking van moord gerezen. De 26-jarige had met de politie over de moord op de jonge vrouw gesproken, en over een vaartuig dat in Taupo in beslag is genomen. De speurders gaan ervan uit dat het lichaam van de toeriste daarin is verplaatst.

Akelig stil

Grace Millane uit het Engelse Essex was op een wereldreis, die een jaar moest duren, toen ze op 20 november aankwam in de Nieuw-Zeelandse stad. Sinds haar aankomst verbleef ze in het City Life Hotel in het centrum van Auckland, een hostel voor backpackers.

Op zaterdagavond 1 december ontmoette Grace een man. Beveiligingscamera’s legden vast hoe ze een paar uur later, rond half tien, samen het hotel betraden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongedame.

Ook op haar verjaardag, de dag nadien, bleef het akelig stil. Zeer ongebruikelijk, zegt haar vader David Millane. Hij arriveerde vrijdag in Auckland om zijn dochter te zoeken.

“Grace is een lieve, spontane en op haar familie gerichte jonge vrouw”, zei haar aangeslagen vader aan de pers. “We hebben normaal elke dag contact met haar. Dat ze zo lang geen contact met ons zoekt, is ongebruikelijk. We zijn zeer ongerust. Het is een moeilijke tijd voor ons en het is lastig om te beschrijven waar we als familie nu doorheen gaan.”