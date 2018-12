Jambon, Francken en Demir nemen opnieuw hun zitje in de Kamer op

Het vertrek van N-VA uit de federale regering, brengt ook in de Kamer een personeelswissel teweeg. Gewezen minister Jan Jambon en staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir nemen opnieuw hun zitje in het halfrond in. Voor Sander Loones en Johan Van Overtveldt zit een terugkeer naar het Europees parlement er niet in.

Jambon, Francken en Demir raakten in 2014 rechtstreeks verkozen in de Kamer. Jambon en Francken maakten vanaf dag één deel uit van de Zweedse coalitie, Demir volgde pas zowat twee jaar geleden. Zij keren na hun vertrek uit de regering terug naar de Kamer. Dat betekent meteen ook dat hun opvolgers - Johan Klaps, Renate Hufkens en Wim Van der Donckt - binnenkort afscheid nemen van de Kamer. Hufkens had al langer aangekondigd dat ze na deze legislatuur de actieve politiek de rug zou toekeren.

Van Overtveldt raakte 4,5 jaar geleden verkozen in het Europees parlement, waar je niet zomaar naar kan terugkeren. En Loones zetelde in het Europees parlement als opvolger van Van Overtveldt. Na zijn overstap naar de federale regering werd zijn zitje overgenomen door Ralph Packet.