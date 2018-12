Aan het werk na het voetbalpensioen: “Sommige ex-ploegmaats vroegen me om geld”

Sinds minister Maggie De Block de vraag stelde om de RSZ in het voetbal gelijk te trekken met alle andere sectoren is dit weer een ‘hot topic’ geworden. Profvoetballers en profclubs genieten zoals gekend van een korting op de belastingen en RSZ. De redenering daarbij is dat de loopbaan van profvoetballers korter duurt dan die van anderen. Het is nochtans helemaal niet zo vreemd dat een profvoetballer gewoon gaat werken na zijn loopbaan. Wij zochten en vonden er vijf.