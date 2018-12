Hond bewaakt wekenlang afgebrande huis van baasje, dit is het moment waarop ze elkaar terugzien

Hij overleefde de catastrofale bosbranden in Californië, maar kon niet samen met zijn baasjes geëvacueerd worden. Bijna een maand lang leefde de Anatolische herder Madison in onzekerheid: leefden zijn baasjes nog of niet? En dus deed hij het enige wat een verantwoordelijke hond kan doen: waken over hun afgebrande huis.

Toen baasje Andrea Gaylord op 8 november moest vluchten voor de bosbranden die het stadje Paradise bedreigden, was er geen tijd om ook hun hond Madison te redden. De bosbranden legden zowat het hele stadje van 27.000 inwoners in de as, dus de ongerustheid bij Gaylord was groot.

Video: Facebook

Foto: AP

Ze vroeg een dierenverzorgster die actief was in de regio om hulp: of ze niet wilde uitkijken naar haar hond. Enkele dagen later spotte de vrouw hem voor het eerst, maar het dier was bang en ze kon er niet bij in de buurt komen. Ze zorgde ervoor dat ze water en voedsel achterliet en kwam sindsdien geregeld terug. Madison bleef die hele maand op post, vlak bij haar afgebrande huis.

Voor Gaylord was terugkeren naar haar oude woonst lange tijd niet mogelijk, dus teerde ze op de wetenschap dat Madison in leven was. Ook de broer van Madison, Miguel, kon teruggevonden worden. Die was geëvacueerd naar een opvangcentrum bijna 100 kilometer verderop.

Dit weekend konden baasje en honden eindelijk terug bij elkaar gebracht worden, en hoewel er van hun huis niets overblijft, was het duidelijk een fijn weerzien.