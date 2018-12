Premier bepaalt prioriteiten van oranje-blauwe coalitie: “Focus op koopkracht, veiligheid en klimaat”

Koopkracht en socio-economisch beleid, veiligheid en justitie, en klimaat. Dat zullen de drie prioriteiten vormen van de nieuwe oranje-blauwe coalitie. Dat heeft premier Charles Michel (MR) zondagnamiddag gezegd op een persconferentie na de eerste ministerraad van de nieuwe regering. Ook wil de premier constructief samenwerken met het parlement. Daarvoor zal hij onmiddellijk na zijn terugkeer uit Marrakesh de nodige contacten leggen.

“Deze oranje-blauwe coalitie kiest voor een actieprogramma met drie prioriteiten, drie assen”, zegt premier Michel.

Prioriteit 1: socio-economisch beleid

“De eerste prioriteit daarvan is de koopkracht en het socio-economisch beleid. We moeten nog een aantal beslissingen nemen en we moeten uitvoeren wat er op dit vlak al beslist is.”

Prioriteit 2: veiligheid

Veiligheid en justitie zijn de tweede prioriteit. Zo zijn er binnen Justitie een aantal hervormingen in gang gezet die verder moeten afgewerkt worden.

Prioriteit 3: klimaat

De derde as wordt een ambitieus klimaatbeleid, aldus de eerste minister: “Enkele dagen geleden heeft de bevolking een sterk burgerlijk en politiek signaal gestuurd. We willen duidelijk maken dat we dat signaal hebben gehoord, in overleg met de deelstaten. We moeten bekijken hoe het mogelijk is een ambitieuze strategie te implementeren.”

“In belang van de burgers”

De premier wil ook werk maken van een constructieve relatie met het parlement en zal daarvoor de nodige contacten leggen na zijn terugkeer uit Marrakech. Ook wil hij de nodige contacten leggen met de sociale partners en de groep van 10.

“We moeten blijven regeren in het belang van de burgers”, ging de premier nog verder. “Ook op internationaal vlak moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en de credibiliteit van ons land in stand houden.”