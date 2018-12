Schokkend: bejaarde vrouw gaat achter handtasdief aan, maar die rijdt over haar heen

Een oudere vrouw is overreden op de parkeerplaats van een Florida McDonald’s nadat een man naar haar tafel liep en haar handtas stal. De vrouw achtervolgde de man naar de parkeerplaats en probeerde hem te confronteren. Maar ze werd het slachtoffer van een gruwelijk incident. De vrouw werd overreden door de dief en die liet haar voor dood achter.

Beveiligingscamera’s van een McDonald’s in Florida konden alles vastleggen. Op de beelden is te zien dat een man de zaak binnenloopt en naar het tafeltje van twee oudere dames gaat. Hij neemt haar handtas van de stoel en loopt naar buiten. De kranige dame aarzelt niet en loopt de man achterna om haar handtas terug te eisen.

Vrouw opent de deur en wordt slachtoffer van bruut geweld

De dief springt in de bestuurdersstoel van zijn auto en sluit de deur achter zich. De vrouw volgt hem op de voet en trekt de deur open. Maar dan gaat het mis. Wanneer de vrouw in de deuropening van de deur staat, rijdt de dief achteruit waardoor hij de vrouw over het asfalt sleept en ze uiteindelijk onder de wielen van de wagen beland.

De man twijfelt geen seconde en rijdt met een rotvaart weg. De vrouw blijft roerloos liggen. Omstaanders zien alles gebeuren en snellen toe om de vrouw te helpen. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.