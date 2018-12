Premier Michel waarschuwt: “Vervroegde verkiezingen dreigen land jaar lang te blokkeren”

Premier Charles Michel wil voorkomen dat er vervroegde federale verkiezingen komen. Dat heeft hij zondag laten verstaan bij RTL-TVi. In dat scenario dreigt het land immers lange tijd te worden geblokkeerd, want op 26 mei vinden er sowieso Vlaamse en Europese verkiezingen plaats.

Vanuit Grondwettelijk oogpunt is het volgens de eerste minister niet nodig de Kamers te ontbinden na het ontslag van de N-VA-ministers en staatssecretarissen uit de regering. De “verantwoordelijke oranje-blauwe” regering zal voortaan echter over slechts 52 op 150 Kamerzetels beschikken.

“De Grondwet geeft aan dat een meerderheid in het parlement verkiezingen kan vragen. Ik wil in dialoog gaan met het parlement. Indien er vervroegde verkiezingen zouden komen, indien het de keuze zou zijn de regering richting vervroegde verkiezingen te duwen, dan zitten we in een situatie die het land gedurende een jaar zou blokkeren. De kans is klein dat een nieuwe regering zal gevormd zijn alvorens de kiezer enkele maanden later heeft gestemd voor het regionale en Europese niveau”, legt Michel uit.

Maar wat doet N-VA?

Daarom steekt de premier de hand uit naar het parlement, met name om het licht op groen te zetten voor de beslissingen die al binnen de regering waren afgeklopt, zoals de begroting. “We zullen zien of N-VA, die de beslissingen binnen de regering steunde, die ook zal steunen in het parlement. Het zou een principe van verantwoordelijkheid zijn, wat coherent zou zijn in hoofde van N-VA”.

Om een antwoord te bieden op de vragen bij de bevolking over koopkracht en klimaat, wacht de eerste minister eveneens af welke houding de oppositie zal aannemen. “Over die thema’s zou kunnen worden voorgesteld bepaalde initiatieven te accentueren of te versterken”, luidde het. Na zijn terugkeer uit Marrakesh zal de premier contact opnemen met de fracties in het parlement.