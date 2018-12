Toon Aerts is oppermachtig in rasechte moddercross in Overijse

Toon Aerts heeft de Druivencross in Overijse op zijn palmares geschreven. De man van Telenet-Fidea Lions ging er al in de vierde ronde vandoor en soleerde knap naar de overwinning. Achter hem stopte ploegmaat Corné van Kessel prima af, Marcel Meisen en Michael Vanthourenhout zaten gevangen in het ploegenspel.

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Overijse, de twee tenoren zochten dit weekend de Spaanse zon op. De zege lag dus voor het grijpen en dat was er aan te zien. Pas na drie ronden kregen we de eerste echte afscheiding, Michael Vanthourenhout kreeg met Toon Aerts en Corné van Kessel twee man van Telenet-Fidea mee. Marcel Meisen kon de koof nog overbruggen, maar een ronde later achtte Aerts zijn moment al gekomen. De leider in de Wereldbeker vloog over een moeilijke strook terwijl de rest er meer last mee had. Meteen had Aerts een handvol seconden en dan kon hij rekenen op het ploegenspel met Van Kessel. De Nederlander stopte uitstekend af en de voorsprong van Aerts groeide gestaag tot een halve minuut.

In de achtergrond versnelde Vanthourenhout twee ronden van het einde, Meisen en Van Kessel moesten de man van Marlux-Bingoal laten gaan. Vanthourenhout pakte een mooie voorsprong op het duo, waar Van Kessel de beter van de twee bleek en met een kleine bonus op Meisen de laatste ronde inging.

Vooraan bleef Aerts foutloos, zijn zege zou niet meer in gevaar komen. Het is de vierde zege van het seizoen voor de kopman van Telenet-Fidea Lions, na de twee Wereldbekerwedstrijden in de VS en de Koppenbergcross. Vanthourenhout hield makkelijk stand voor plek twee, Van Kessel vervolledigde het podium.

- Uitslag -

1. Toon Aerts

2. Michael Vanthourenhout

3. Corné Van Kessel

4. Marcel Meisen

5. Kevin Pauwels

Foto: BELGA

Aerts looft parcours na zege: “Dit was eindelijk nog eens echt cross”

Na afloop was winnaar Toon Aerts erg tevreden. “Ik voelde mij goed vandaag”, stak hij van wal. “Al is het natuurlijk anders zonder Mathieu van der Poel. Ik denk niet dat ik hem had kunnen kloppen, maar hij was er niet bij. En dus kon ik winnen. Een veldrit zonder Mathieu is voor ons als concurrenten ook rustiger. De eerste rondes was het tempo niet zo hoog en zo konden renners terugkeren. Ik heb halfweg de cross dan doorgetrokken op een technische passage en zo het verschil gemaakt. Nu ga ik volgende week rustig trainen om volgend weekend opnieuw klaar te zijn voor de klassementscrossen.”

Aerts vond in Overijse een parcours dat hem helemaal lag een loofde de omloop. “Een echte cross nog eens”, aldus de winnaar. “Dat was toch al even geleden. Het is een andere manier van crossen en dat ligt me beter dan de snelle omlopen. Het is een beetje te vergelijken met Namen en dat is voor mij elk jaar één van de belangrijkste crossen van het seizoen. Ik heb eigenlijk stilletjes spijt dat ik hier in het verleden niet vaker gestart ben.”