Kimeli bezorgt België verrassend zilver op EK veldlopen: “Wat een zottenkot”

Isaac Kimeli heeft België een zilveren medaille bezorgd op het EK veldlopen in Tilburg. Hij kwam net tekort om de Noor Filip Ingebrigtsen te kloppen en Europees kampioen te worden.

Kimeli vertrok als een speer en gaf de eerste bocht verstandig de koppositie aan anderen. Hij bleef wel attent volgen en hield nog wat over voor de slotronde. De kopgroep dunde steeds uit, Kimeli bleef maar volgen zonder energie te verspillen. In de spurt kwam hij tegen Ingebritsen tekort voor goud, maar met zilver scoorde hij al substantieel boven de verwachtingen.

Foto: BELGA

“Een zottenkot gewoon, dit parcours met al die Belgische fans”, reageerde een uitgelaten Kimeli na zijn zilveren plak. Honderden Belgische fans hadden de afreis naar Tilburg gemaakt, en bij momenten leek het wel een kampioenschap in eigen land. “Dan moet je als atleet wel iets terug doen voor de fans. Ik denk dat ik ze op deze manier wel bedankt heb. Elke supporter leek mijn naam te roepen. Het jaagde mij op en maakte mij gek, maar op een positieve manier.”

Revanche nadat hij vorig jaar werd thuisgelaten

Voor Kimeli gold het exploot in safaripark de Beekse Bergen ook als een dubbele revanche. Vorig jaar werd hij door de Belgische selectiecommissie verrassend thuisgelaten voor het EK veldlopen, afgelopen zomer op het EK in Berlijn finishte hij als vijfde op de 5.000 meter maar werd gediskwalificeerd omdat hij over een kegeltje stapte. “Ik kan dat wel toegeven, ja, dat ik hier met wat revanchegevoelens rondliep. Niet dat het de enige drijfveer was, maar het gaf mij wel een extra duwtje in de rug. Dit maakt veel goed, al is er de komende jaren nog wel meer mogelijk omdat ik nog maar 24 ben.”

Foto: BELGA

Tot op honderd meter van het einde kwam Kimeli nooit aan de kop. Zijn tactiek was om zo veel mogelijk energie te sparen. “Helemaal in het begin nam ik wel even de leiding en bleef ik nog een tijdje voorin hangen. Dat was tegen het advies van mijn coach Tim Moriau in, maar ik voelde mij zó sterk. Al bij al had hij wel gelijk met zijn plan: rustig volgen en op het einde op mijn spurtsnelheid rekenen.”

LEES OOK. EK VELDLOPEN. Fransman Gressier verlengt titel, maar doet publiek gieren met pijnlijke viering