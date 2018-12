Nederlandse Brand steekt tweede zege van het seizoen op zak in Druivencross

Overijse - Lucinda Brand (Sunweb) heeft zondag de Druivencross in Overijse bij de vrouwen op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene liet de Britse Nikki Brammeier (Mudiiita Cycling) en de Italiaanse Eva Lechner (Clif Pro Team) achter zich en won zo voor de tweede keer dit veldritseizoen. Eerder was ze half november de beste in de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor.

Brand haalde in de voorlaatste ronde vooraan Brammeier bij, maar raakte vervolgens de controle over haar fiets kwijt en viel in het publiek. De Britse kon haar weer bijbenen, maar in de slotronde keerde Brand nogmaals terug en stak de Brammeier voorbij op een loopstrook. De Nederlandse volgt op de erelijst de Franse Pauline Ferrand-Prévot op, die dit jaar niet aan de start verscheen.

De mannen elite beginnen om 15u00 aan hun veldrit. Net als zaterdag tijdens de Brico Cross in Essen ontbreken toppers Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Toon Aerts.