De Block maakt meteen einde aan asielquota Francken: “Het beleid moet weer menselijk worden”

Maggie De Block (Open Vld) is nog maar net (opnieuw) minister voor Asiel en Migratie, en maakt meteen een einde aan de asielquota van haar voorganger Theo Francken (N-VA). “Het beleid moet weer menselijk worden”, zegt ze aan De Morgen.

De Block was al minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, maar krijgt door het vertrek van N-VA uit de regering-Michel ook haar oude bevoegdheden van Asiel en Migratie terug. Naar eigen zeggen wil ze nu snel orde scheppen in de heersende chaos, aldus de nieuwe ‘superminister’ bij De Morgen. “Zeven jaar geleden ben ik aangesteld op een moment dat er een asielcrisis heerste. Dat is nu weer het geval. De lijn die ik zal aanhouden is dezelfde als die ik toen aanhield: streng, maar rechtvaardig en altijd menselijk. Dat is ook de lijn die in het regeerakkoord was opgenomen voor deze legislatuur. Theo Francken moest mijn beleid uit de vorige regering voortzetten, maar dat menselijke aspect is hij gaandeweg blijkbaar uit het oog verloren.”

De Block zal dan ook meteen een einde maken aan de quota die Francken enkele weken geleden in het leven riep, waarbij het aantal asielaanvragen beperkt werd tot 50 per dag en wat chaos opleverde bij de loketten van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is wel nog niet duidelijk of de quote volledig afgeschaft zullen worden, dan wel opgetrokken zullen worden. Daarvoor is volgens De Block eerst overleg met de administratie nodig. “Dat is morgenvroeg het eerste werk.”