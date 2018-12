Hollywoodicoon toont de keerzijde van haar glamoureuze bestaan

Jane Fonda viert binnenkort haar 81ste verjaardag, maar aan een pensioen denkt de actrice nog lang niet. Ze verschijnt dan ook nog regelmatig op de rode loper, al begint dat stilaan wel zijn tol te eisen. Vooral de volgende dag, zo toont Fonda in twee brutaal eerlijke posts op Instagram.

“Dit ben ik op de rode loper van het gala voor het LA Museum of Modern Art”, zo schrijft de 80-jarige actrice, activiste en voormalige fitnessgoeroe op Instagram bij een foto waarop ze er makkelijk 20 jaar jonger uitziet dan haar werkelijke leeftijd.

Maar Fonda, die haar leeftijd volledig omarmde en in de Netflix-reeks ‘Grace and Frankie’ zelfs tot een troef wist te maken, toont ook de keerzijde van die glamoureuze foto. “Dit ben ik de volgende ochtend. Ik kreeg de rits van mijn jurk niet los dus heb ik erin geslapen. Nooit in mijn leven heb ik meer een echtgenoot gewild dan nu.”

De eerlijkheid en vooral herkenbaarheid zorgden ervoor dat de twee foto’s, ook al werden ze een maand geleden gepost door Fonda, nu een heel eigen leven zijn gaan leiden op Twitter.