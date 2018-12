Tom Lenaerts over zijn eerste erotische ervaring en #metoo

Tom Lenaerts heeft in ‘Zot Gedraaid’ op radiozender Joe verteld dat hij zijn eerste erotische ervaring mogelijk te danken heeft aan en Nederlands muziekprogramma. Bij Friedl Lesage op Radio 1 sprak hij dan weer zijn onbegrip uit voor mannen die na #metoo niet meer weten wat ze wel en niet mogen doen.

Tom vertelde dat hij zijn eerste single kocht dankzij AVRO’s Toppop, een Nederlands muziekprogramma uit de jaren zeventig met tal van optredens en muziekclips. Die muzikale momenten in de show zorgden voor heel wat eerste gevoelens bij Tom. “Er waren niet zoveel zenders en AVRO’s Toppop was alles waar je naar uitkeek heel de week. Ik denk dat ik zelfs mijn eerste erectie had dankzij het programma. Bij het liedje ‘Let’s all chant’ van de Michael Zager Band was een dansje bij met vrouwen die alleen een soort voile voor hun naakte borsten hadden. En dat was eind jaren zeventig toch even uniek als de vrouwen in het midden van de Snoecks”, lachte Tom.

Tom is ondertussen al 21 jaar getrouwd met Tineke en Kris vroeg zich af of dit een prestatie is van Tom of van zijn vrouw. “Dat is een prestatie van haar. Mijn prestatie was vooral een jaar achter haar gat lopen vooraleer ze eindelijk voor mij koos. Ik heb echt moeite moeten doen. Veel te veel zelfs, maar ik ben blij dat ik de moeite gedaan heb want ik ben heel gelukkig getrouwd. Ik geloof niet in God maar als ik haar zie, begin ik daar aan te twijfelen”, vertelde Tom openhartig.

Ook op Radio 1 was Lenaerts vandaag te gast. Daar sprak hij onder meer over de #metoo-kwestie en uitte hij zijn onbegrip voor wie zich daardoor bedreigd voelde. “Mannen die na #metoo zeggen dat ze niet weten wat ze wel of niet meer mogen, dat begrijp ik niet. Dat weet je toch perfect? Een flauwe woordspeling moet kunnen, maar een affaire met een 18-jarige werkneemster niet. Simpel.”