Theo Francken: “Ontgoocheld, maar we strijden verder. Vergeet niet dat ik een bokser ben”

“Ik ben ontgoocheld, maar we strijden verder, we geven niet op. Vergeet niet dat ik een bokser ben.” Dat zei Theo Francken (N-VA) - “nog enkele uren staatssecretaris” - in een toespraak in een overvolle zaal in zijn thuisbasis Lubbeek. Voor honderden mensen en onder heel wat persbelangstelling gaf hij een overzicht van het dossier van het VN-migratiepact dat N-VA uit de regering deed stappen, en de fundamentele bezwaren van zijn partij tegen de tekst.

Theo Francken benadrukte dat er zaterdag “totale eensgezindheid” was op de partijraad over het N-VA-standpunt. “Het is spijtig dat CD&V en Open Vld zo hard moeite gedaan hebben om ons uit de regering te duwen”, aldus Francken. Volgens hem had België zich best kunnen onthouden bij de stemming over het VN-migratiepact. Dat had ons minder imagoschade opgeleverd dan de povere investeringen in defensie of de hoge schuldgraad.

Een positieve stem met een stemverklaring was voor de N-VA onaanvaardbaar. Theo Francken verwees daarvoor naar het kinderrechtenverdrag, dat door België werd goedgekeurd met een stemverklaring, “maar geen enkele rechter verwijst naar die stemverklaring, die blijkt spoorloos verdwenen te zijn”. Die goedkeuring zorgt volgens Francken alleen maar voor problemen, onder meer bij het opsluiten van gezinnen in afwachting van uitwijzing.

“Overmorgen ben ik terug Kamerlid. Ik zal dat mandaat met fierheid, dossierkennis en engagement vervullen”, benadrukte hij. De partij zal zich in de komende dagen beraden over de koers die op nationaal vlak gevoerd zal worden. Hetzelfde geldt voor Lubbeek. Zondag zou daar de bevoegdheidsverdeling van de schepenen bekendgemaakt worden, waarbij Theo Francken opnieuw titelvoerend burgemeester zou zijn. Daar komt door zijn ontslag nu verandering in.