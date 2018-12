Hierover is de regering dus uiteengevallen: Waarover gaat VN-migratiepact?

Het migratiepact maakt afspraken tussen 193 VN-lidstaten over hoe migratie – zowel legale als illegale – georganiseerd moet worden. N-VA zei aanvankelijk dat ze 30 punten van kritiek had op het pact, uiteindelijk bleken er dat – toch op de Facebook van Theo Francken (N-VA) - 12 te zijn. Maar eigenlijk maakt het in deze perceptieoorlog ook niet uit: vijf van de zes experten die afgelopen week gehoord werden in het parlement zeggen ook dat het pact niet meer is dan een afsprakennota.