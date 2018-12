Geen stuntzege voor Femke Hermans: Amerikaanse opponent pakt wereldtitel bij supermiddengewichten

Delfine Persoon verdedigde zaterdag met succes haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten, maar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan was er nog een Belgische bokster die een titelkamp uitvocht. Femke Hermans nam het in Los Angeles op tegen de Amerikaanse Claressa Shields voor de titel bij de supermiddengewichten (-76 kg). Een stuntzege tegen het Amerikaanse fenomeen zat er niet in voor Hermans: Shields domineerde en won na een unanieme beslissing van de jury.

De winnares van de kamp zou de wereldtitel veroveren bij de WBA, IBF én de WBC, de meest prestigieuze boksbond waar ook Delfine Persoon zaterdagavond met succes haar lichtgewichttitel verdedigde. Voor Femke Hermans was een zege minder vanzelfsprekend. Meer zelfs: tegen Claressa Shields, een fenomeen in de Verenigde Staten, zou het veroveren van de wereldtitel een heuse stunt geweest zijn. Maar dat zat er nooit echt in. Shields veroverde de belt na tien rondes (8-0, 2 KO’s). De jury riep de 23-jarige Amerikaanse unaniem tot winnares uit.