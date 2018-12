REACTIES. Wouter Beke:“Dit is geen moment van triomfalisme, maar van verantwoordelijkheid”

Het vertrek van N-VA uit de regering-Michel en de doorstart van die regering met de overblijvende partijen MR, Open Vld en CD&V is voor CD&V-voorzitter Wouter Beke “geen moment van triomfalisme, maar van verantwoordelijkheid”. Dat heeft hij zondag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

De “oranje-blauwe partijen” hebben in het dossier van het VN-migratiepact de nodige verantwoordelijkheid aan de dag gelegd, zei Beke. “Ik hoop dat ook de andere partijen dat de komende maanden zullen doen.”

De nieuwe minderheidsregering beschikt maar over 52 van de 150 Kamerzetels en zal dus op zoek moeten gaan naar wisselmeerderheden. “Er zal telkens gekeken moeten worden welke partijen steun kunnen geven”, beseft Beke. “Maatregelen rond het invullen van vacatures, energiezekerheid, het verhogen van de koopkracht... Elke partij moet voor zichzelf beslissen of ze die kan steunen.” Beke voegde eraan toe dat al die beslissingen moeten worden genomen “in het belang van het land”.

De CD&V-voorzitter legt de schuld voor het einde van de regering in haar huidige vorm bij de N-VA. “Het is de N-VA die deze crisis jammer genoeg ontketend heeft. De voorbije vier jaar hebben we goed samengewerkt en goede resultaten geboekt.” Maar dat de Vlaams-nationalisten wilden terugkomen op een volgens Beke eerder genomen beslissing - de goedkeuring van het migratiepact - maakte verder samenwerken onmogelijk, zei Beke. “Als één partij van de vier zegt dat ze haar positie wil herzien terwijl daar verschillende formele beslissingen over genomen zijn, dan maakt dat het wel heel moeilijk.”