De laatste uren van Jan Jambon als minister zijn geslagen: “Straks ministerraad? Ik denk niet dat we uitgenodigd zijn”

Officieel is N-VA momenteel nog steeds een regeringspartij, maar de facto maakt de partij natuurlijk geen deel meer uit van een meerderheidscoalitie. Dat erkent ook vicepremier Jan Jambon (N-VA).

“Ik denk dat dit mijn laatste uren als minister zijn”, erkent Jambon in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’. “Dat lijkt me de realiteit. Ik heb begrepen dat de premier gisteren nieuwe mensen heeft aangeduid. Wij zullen laten weten dat wij dat begrepen hebben. Dat er straks een ministerraad doorgaat? Ik denk niet dat we daarvoor uitgenodigd zijn”

Dat de N-VA twee jaar lang zweeg en pas in oktober bezwaren neerlegde tegen het Migratiepact, ontkent Jambon. “Er zijn regelmatig bezwaren gemaakt, de tekst is een aantal keren bijgestuurd. En in de fase van de politieke besluitvorming hebben wij besteld dat dit niet zal gaan. Het is toch het recht van een partij om te zeggen: ‘We hebben dit nog eens bekeken en dit is echt niet goed genoeg.’?” Jambon herhaalde ook dat het nooit de bedoeling van zijn partij is geweest om de regering-Michel in de problemen te brengen. “Maar men (de regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V) heeft ‘diehard’ gespeeld en er dan voor gekozen die regering te ontmantelen.”

Volgens Jambon zijn er gisteren op de cruciale ministerraad “totaal geen harde woorden gevallen. Alles is correct gelopen. De breuklijnen binnen de regering zijn daar officieel vastgesteld. Het was natuurlijk een onoverkomelijke tegenstelling.” Vanop de oppositiebanken zal de N-VA alvast de sociaaleconomische dossiers die het parlement behandelt op een constructieve manier bekijken, zei Jambon. “In de dossiers die wij mee onderhandeld hebben, gaan we onze verantwoordelijkheid nemen. De andere gaan we op hun merites beoordelen.”