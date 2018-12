Ministerraad komt om 10 uur bijeen, N-VA “wellicht niet meer uitgenodigd”

Premier Charles Michel roept om 10 uur een ministerraad bijeen. Dat heeft Belga zondag door een goede bron bevestigd gekregen. De N-VA-ministers zullen wellicht “niet meer uitgenodigd worden”, zei vicepremier Jan Jambon in De Ochtend op Radio 1.

Zaterdagavond maakte de N-VA bekend dat ze zich niet kan vinden in de beslissing van Michel om het VN-migratiepact in naam van België aan te nemen. De premier kondigde daarna aan dat de N-VA-ministers in de regering vervangen zullen worden door huidig staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld).

Zondag komt de ministerraad om 10 uur samen, zo vernam Belga. Gevraagd of de N-VA-ministers na afloop geen minister meer zullen zijn, antwoordde Jambon dat “dat de realiteit zal zijn”. Hij voegde eraan toe: “Maar ik denk niet dat we zullen worden uitgenodigd voor die ministerraad”.

Jambon herhaalde dat het nooit de bedoeling van zijn partij is geweest om de regering-Michel in de problemen te brengen. “Maar men (de regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V) heeft ‘diehard’ gespeeld en er dan voor gekozen die regering te ontmantelen.”

Vanop de oppositiebanken zal de N-VA alvast de sociaaleconomische dossiers die het parlement behandelt op een constructieve manier bekijken, zei Jambon. “In de dossiers die wij mee onderhandeld hebben, gaan we onze verantwoordelijkheid nemen. De andere gaan we op hun merites beoordelen.”