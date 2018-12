Atlanta verovert eerste titel uit clubgeschiedenis in Major League Soccer

Atlanta heeft zaterdag in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) de eerste titel uit zijn geschiedenis veroverd. Het team van coach Gerardo ‘Tata’ Martino haalde het voor meer dan 70.000 fans in het Mercedes Benz Stadium in de finale van de play-offs met 2-0 van Portland.

De Venezolaan Josef Martinez (39.), recent nog verkozen tot beste MLS-speler van het seizoen, opende even voor halfweg de score. Na de koffie tekende Franco Escobar (54.) voor de 2-0, meteen de eindstand.

“We hebben de titel beet, maar ook de manier waarop we die veroverden was knap”, reageerde Martino, die eerder Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg coachte en even terug al zijn vertrek bij Atlanta had aangekondigd. “Dat is in mijn ogen het belangrijkste. Er is geen mooiere manier om de club te verlaten.”

Atlanta was na het reguliere seizoen op de tweede plaats geëindigd in de Eastern Conference. Portland finishte in het westen als vijfde. Aangezien Atlanta beter presteerde in het reguliere seizoen, was de club gastheer voor de finale.