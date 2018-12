Meeuwen-Gruitrode -

Deze morgen omstreeks 5 uur heeft er een uitslaande brand gewoed in de Kortestraat in Meeuwen. De bewoners werden gewekt door de rook. Door de windstoten werd het vuur aangewakkerd en sloegen de vlammen snel door het dak. De bewoners konden zich zelf in veiligheid brengen en worden opgevangen door vrienden en familie.