Rukwinden en buien maken plaats voor rustiger weer

Zondag begint de dag bewolkt met nog buien die lokaal fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met een donderklap en windstoten van 50 tot 70 km/u. In de loop van de namiddag wordt het droger en rustiger vanaf het westen met meer opklaringen. Dat meldt het KMI zondagochtend.

De weersverwachtingen voor vandaag. Foto: KMI

e maximumtemperaturen liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 11 graden graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan de kust soms krachtig, uit west ruimend naar noordwest.

Zondagavond en -nacht is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in de noordoostelijke landshelft enkele buien. Minima tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. Er waait een matige en aan zee soms vrij krachtig wind uit west tot noordwest.

Maandag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met vooral in het noordoosten van het land en op de Ardense Hoogten enkele buien. In de Hoge Venen kan er af en toe winterse neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden.

Van dinsdag tot vrijdag wordt het rustig en overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. Het wordt ook een stuk kouder. Dinsdag schommelen de maxima rond 6 of 7 graden in het centrum van het land, tegen donderdag en vrijdag rond 2 à 3 graden. ‘s Nachts gaat het vriezen.