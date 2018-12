EUROMILLIONS LEAGUE. Maaseik wint Clasico bij Roeselare en komt alleen aan de leiding in de tussenstand

Brussel - Maaseik heeft zaterdagavond de topper op de negende speeldag in de Euromillions Volley League gewonnen bij Roeselare. De Limburgers haalden het met 1-3 (22-25, 26-28, 25-22 en 22-25).

Drie andere wedstrijden in de hoogste divisie werden met drie sets tegen 0 gewonnen. Aalst haalde het op die manier in Leuven (13-25, 25-27 en 19-25). Menen had thuis geen enkele moeite met Guibertin (25-22, 25-17 en 25-12) en Gent legde Borgworm over de knie (26-24, 25-20 en 28-26). Achel tot slot haalde het met 2-3 bij Zoersel (21-25, 21-25, 25-20, 25-19 en 11-15).

In het klassement telt leider Maaseik 25 punten. Dat zijn er twee meer dan Roeselare en Aalst. Menen is vierde met negentien punten.