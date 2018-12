Twitter lacht met timing VRT: “Na de regeringscrisis, ‘F.C. De Kampioenen’, cynischer wordt het niet”

“En hierna kan u kijken naar ‘FC De Kampioenen’.” Het was met deze grappige aankondiging dat Annelies Van Herck het extra VRT-nieuwsjournaal over de persconferentie van N-VA en de nakende val van de regering-Michel afsloot. Vlak erna schakelde de VRT in volle politieke crisis immers weer over naar het oorspronkelijke zendschema, met een herhaling van het komische programma als volgende programma. Tot jolijt op sociale media. “Dit kan alleen in België.”