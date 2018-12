Verrassing van formaat in het handbal: Sporting NeLo verslaat Nederlandse kampioen

Brussel - Verrassing van formaat op de twaalfde speeldag van de BeNeleague. Het Limburgse Sporting NeLo nam voor eigen publiek vlotjes de maat van Nederlands kampioen Aalsmeer (37-26) en rukt daarmee op naar de vijfde plaats in de rangschikking. NeLo solliciteert hiermee nadrukkelijk naar een ticket voor de Final Four die op 30 maart in de Lotto Arena in Antwerpen gehouden wordt.

Leider Bocholt liet in de derby tegen Tongeren op geen enkel moment twijfel over winst en verlies bestaan (30-38) en ook eerste achtervolger Wezet kende geen problemen met het Nederlandse Hurry Up (34-27). De Lions en Bevo handhaven zich op de plaatsen drie en vier na overwinningen tegen respectievelijk Volendam (26-30)en Hasselt (31-28).

Sasja kwam op het veld van rode lantaanrdrager Quintus niet verder dan een 24-24 gelijkspel en blijft elfde en voorlaatste in de algemene rangschikking.