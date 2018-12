Canesin loodst KV Oostende voorbij rode lantaarn Lokeren

KV Oostende heeft op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League met het kleinste verschil gewonnen van Lokeren. Een knappe goal van Fernando Canesin in zijn 200ste match voor KV Oostende twintig minuten voor tijd zorgde voor de beslissing. KVO pakte een gouden zege en zit met 22 punten voorlopig safe, Lokeren neemt de rode lantaarn mee naar Daknam.

‘t Was vrijdagavond voor zowel KV Oostende als Lokeren stevig schrikken. Waasland-Beveren-Club Brugge: 2-1! Paniek! Lokeren stond plots moederziel alleen laatste in het klassement, en KV Oostende - met één zege in negen matchen - voelde het kransje degradatiekandidaten steeds steviger in de nek hijgen. Een zege zou voor beide ploegen goud betekenen, al waren de omstandigheden om dat cruciale duel in de linkertabel te spelen allesbehalve ideaal. Door het gure regenweer aan zee was er heel eventjes twijfel of de wedstrijd kon doorgaan, en net na de aftrap zorgde een wolkbreuk voor apocalyptische taferelen in de Versluys Arena. Echt inspirerend werkte dat logischerwijs niet. In een evenwichtige (en saaie) partij nam Oostende het meeste initiatief, maar de laatste pas ontbrak telkens. Als het dan al eens tot een doelpoging kwam, kwam er telkens een bezoeker gepast tussen. De grootste kans viel aan de overkant toen het licht eventjes uitging bij KVO-doelman Ondoa. De Kameroener speelde de bal poeslief in de voeten van Hupperts die op zijn beurt Marecek bediende, maar die laatste schoot de bal van in de zestien nog over. Tja, Lokeren. Als je zo’n kansen verkwanselt, moet je niet klagen dat je laatste staat.

Zonder regen én met droge shirts besloten beide ploegen er een tweede helft met meer animo van te maken. Tijdens de eerste tien minuten van de rust ging Oostende nogmaals aandringen. Na balverlies van Skulason probeerde Coopman - die dit seizoen nog droog staat - de bal tevergeefs in doel te glijden. Direct daarna probeerden Zivkovic en Boonen het telkens met een kopballetje. Lokeren probeerde te loeren op de counter, maar speelde elke mogelijkheid over de middenlijn barslecht uit. Na dat leuke openingskwartier van de tweede helft bleven we terug op onze honger zitten. Tot Canesin er zich nog eens mee ging bemoeien. De Braziliaan werd voor de match al gehuldigd, want hij speelde zijn 200ste match voor KVO. Na de match volgde nog een feestje, want hij zorgde 20 minuten voor tijd met een mooi doelpunt voor een opluchting van jewelste in Oostende. Via het centrum zette hij zelf de actie op, en na een (mislukt?) tikje van Zivkovic werkte Canesin beheerst af in de bovenhoek. De bezoekers probeerden met een slotoffensiefje nog iets te forceren, maar Oostende hield stand. De kustjongens kunnen met 22 punten een rustige terugronde tegemoet. Lokeren blijft achter met de rode lantaarn en moet stilaan vrezen voor zijn plek in 1A.