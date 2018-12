Messi pakt uit met twee fenomenale vrije trappen en assist: Barcelona wint eenvoudig bij stadsrivaal

Lionel Messi eindigde pas vijfde in de verkiezingen van de Gouden Bal, maar dat liet de kleine Argentijn duidelijk niet aan zijn hart komen. De Vlo schitterde immers in de stadsderby tussen Espanyol en Barcelona: met een assist en twee goals - twee fantastische vrije trappen - gidste hij de Blaugrana immers langs de stadsrivaal: het werd 0-4. De Catalanen worden zo opnieuw competitieleider. Thomas Vermaelen bleef de hele wedstrijd op de bank.

Messi gunde Espanyol 17 minuten alvorens een eerste keer toe te slaan. Vanaf zo’n 20 meter afstand mikte hij de bal onhoudbaar voorbij doelman Lopez. Tien minuten later sloeg Barcelona opnieuw toe. Dit keer via Ousmane Dembélé, die - na een assist van Messi - de 0-2 tegen de touwen werkte. Op slag van rust sloot Luis Suarez de boeken helemaal voor Espanyol: 0-3.

De Messi-show was echter nog niet afgelopen, want na 65 minuten mikte Messi op heerlijke wijze een tweede vrije trap voorbij Lopez: 0-4. Ex-Bruggeling Oscar Duarte leek even later de score nog te milderen voor Espanyol met een goaltje, maar dat was buiten de VAR gerekend: de treffer van de Costa Ricaan werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de eindstand veranderde niets meer in het slotkwartier: het bleef 0-4.

In de stand neemt Barcelona zo weer een voorsprong van drie punten op eerste achtervolgers Sevilla en Atlético Madrid. Deportivo Alavés, de nummer vier, heeft nog één punt minder. Real Madrid volgt op vijf punten, maar kan morgen tot op twee eenheden naderen als het wint bij hekkensluiter SD Huesca.